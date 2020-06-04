Son dakika: Erdoğan ve Serrac görüşmesi başladı! Taraflar anlaşırsa, Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol çıkaracak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya UMH Başkanı Serrac arasındaki kritik görüşme başladı. Görüşmede Libya'da sağlanacak ateşkesin yanı sıra, Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'de ortak petrol çıkarma faaliyetleri de ele alınacak. Taraflar anlaşırsa Türkiye, Doğu Akdeniz'deki petrol pastasından yer almış olacak.

Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saldırılarının durdurulup geri püskürtülmesiyle hız kazanan gelişmeler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede ele alınıyor.

Türkiye ile savunma alanında işbirliğine giderek ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamada önemli mesafeler kat eden meşru Libya yönetimi ve ordusunun başarıları devam ederken, Başbakan Serrac bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştiriyor.

SİYASİ ÇÖZÜM ARANIYOR

Görüşmede Libya'daki gelişmelerde belirleyici olan Türkiye'nin "tüm Libya'yı kucaklayan siyasi bir çözüme ulaşma" hedefi çerçevesinde atılan adımlar yeniden değerlendirilecek.

Birleşmiş Milletler'in hafta başında Libyalı tarafların ateşkes görüşmelerini sürdürmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından, diplomasi alanındaki olası gelişmeler de iki liderin gündeminde yer alıyor.

Taraflar, siyasi çözüm çabalarında belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

TÜRKİYE'NİN PETROL YATAKLARINA ULAŞMA FORMÜLÜ

Türkiye, kendi sahasında petrol arama faaliyetlerine ilişkin adımlarını atmaya başladı. Türkiye ile Libya'nın, Libya'ya ait alanlarda petrol arama konusunda işbirliği de bir başka önemli görüşme başlığı olarak yer alıyor. Libya meşru hükümeti daha önce bu konuda ılımlı mesajlar vermişti.

Libya ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak, Girit ile Kıbrıs arasında kalan bölgede petrol arama çalışmaları başlayacak.