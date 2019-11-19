Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi

19.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:17

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitmesiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclis kulisinde, bir araya gelen iki lider bir süre sohbet etti.