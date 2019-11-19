Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM kulisinde görüşüyor. İki liderin samimi olması dikkat çekti.
19.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:17
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitmesiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclis kulisinde, bir araya gelen iki lider bir süre sohbet etti.
Haber Videosu: Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi