Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
Haberler » Güncel » Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi - Haber

Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM kulisinde görüşüyor. İki liderin samimi olması dikkat çekti.

19.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:17
Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bitmesiyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Meclis kulisinde, bir araya gelen iki lider bir süre sohbet etti.


Haber Videosu: Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et