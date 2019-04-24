Erdoğan Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a Mektup Gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a mektup gönderdi. Erdoğan mektupta "Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, meydan verenler bizi karşılarında bulacaklardır." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni cemaatinin Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan'a Ermeniler için soykırım anma gününde mektup gönderdi.
Erdoğan mektubunda "Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da ihtiramla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com