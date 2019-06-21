Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.
ESRA ALBAYRAK VE BERAT ALBAYRAK DA KATILDI
NUN Okulları'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.
ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi.
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