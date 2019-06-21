Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın ilkokul mezuniyet törenine katıldı.

ESRA ALBAYRAK VE BERAT ALBAYRAK DA KATILDI

NUN Okulları'nda gerçekleşen mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın kızı Esra Albayrak ile damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın sonunda tüm öğrencilerle fotoğraf çekildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et