Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?
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Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?

03.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:41

AK Parti Artvin olağan il kongresine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce yanındakilere dönerek "Burada müzik yok mu?" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

UYARININ ARDINDAN MÜZİK ÇALINDI

Erdoğan'ın Artvin bağlantısında salondaki sönük hava dikkatlerden kaçmadı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Cumhurbaşkanı, yanındaki görevlilere dönerek "Burada müzik yok mu?" dedi. Erdoğan'ın bu ifadesinden kısa bir süre sonra salonda "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" isimli şarkı çalındı.

BİLECİK, ERDOĞAN'I ŞARKI İLE KARŞILADI

Artvin'den sonra Bilecik kongresine bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise burada bir sürpriz bekliyordu. Kameraların çevrildiği Bilecik'te tüm parti teşkilatının ayakta hep bir ağızdan "Haydi Söyle" şarkısına eşlik ettiği görüldü.

"HASRET KALMIŞIZ BUNLARA"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti Adana il kongresinde çalan Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını çok beğenerek bir kez daha çaldırmış; "Hasret kalmışız bunlara" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?

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