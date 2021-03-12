Erdoğan: "Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler...
12.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:30
Erdoğan: "Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz.
Erdoğan: "Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan çözümler getiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç