Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
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Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
17.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:02

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yad ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."  

 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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