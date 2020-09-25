Son dakika haberleri! ERDOĞAN MOLDOVA CUMHURBAŞKANI DODON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gelen son dakika haberlerine göre Beyza NUR GÜLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü.

Beyza NUR GÜLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirecek ve iş birliğini güçlendirecek konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-Moldova ilişkilerini stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde her alanda geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı