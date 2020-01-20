Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran "Palto" diyaloğu
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Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran "Palto" diyaloğu

Libya Konferansı sebebiyle Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisini karşılayan Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

20.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:30
Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran

'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi. Zirve sonrası yayınlanan bildirgede, tek meclis, tek hükümet vurgusu yapıldı. Libya konferansı için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya Başbakanı ile birlikte BM Genel Sekreteri Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Burada Cumhurbaşkanı ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"O PALTOYU ÇIKARMAK MI İSTİYORSUN?"

Erdoğan üzerindeki paltosunu çıkarırken, Merkel Erdoğan'a "O paltoyu çıkarmak mı istiyorsun?" diye sordu. Erdoğan, Merkel'in bu sorusuna gülümseyerek yanıt verdi. Erdoğan, paltosu çıkarırken, bir yardımcısı yanına gelerek paltosunu aldı.

Öte yandan Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

LİBYA İÇİN 'MERKEZİ VE SİVİL OTORİTE' VURGUSU

Bildirgede, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasının desteklendiği belirtilirken, Libya Siyasi Anlaşması'nın siyasi çözüm için önemli bir yol haritası olduğu kaydedildi.

"Merkezi ve sivil otoritenin kontrolünde birleşik bir Libya ulusal güvenlik sisteminin kurulmasını destekliyoruz" ifadesine yer verilen bildirgede, bu çerçevede polis ve askeri güçlerin tek otorite altında birleşmesi gerektiğinin altı çizildi.


Haber Videosu

: Erdoğan-Merkel buluşmasına damga vuran 'Palto' diyaloğu
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