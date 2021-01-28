Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz
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Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz

28.01.2021 00:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ün, ziyaret sonrasında yaptığı "Biz ittifakları seçime bir hafta kala konuşuruz" açıklamasına Temel Karamollaoğlu'ndan yanıt geldi. Karamollaoğlu, "Partimizde inşallah böyle çatlaklar meydana gelmez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ve ardından gelen "Biz ittifakları seçime bir hafta kala konuşuruz" açıklamasını değerlendirdi.

"PARTİ İÇİ MESELEDİR"

Asiltürk'ün "Biz ittifakları seçime bir hafta kala konuşuruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Parti iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum. Yani o Sayın Asiltürk'ün bir soru esnasında bir söz zaten kendisi de 'bunlar bazı sıkıntılara neden olabilir' demiş. Bizim siyasi olarak bir araya geldiğimiz arkadaşlar temel ilkeleri özümsemiş insanlardır. Onun için partimizde inşallah böyle çatlaklar meydana gelmez. Bu konularda parti içi organlarında gündeme gelir karar verilir."

Erdoğan'la görüşen Saadet Partili Asiltürk'ün ittifak açıklamalarına Karamollaoğlu'ndan yanıt: İnşallah çatlaklar olmaz

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