Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınına seçme - seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, mesajında Türk kadınının birçok hakkı Avrupa'dan önce elde ettiğine vurgu yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kadınların siyasette temsil oranı AK Parti döneminde yükseldi. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Kadınlarla ilgili atılan adımları sabote ettiler.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN VİZYONU MAALESEF DEVAM ETTİRİLMEDİ"

Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam ettirilmediğini görüyoruz.

"KADINLARIMIZ BU İMKANA AVRUPA'DAN ÇOK DAHA EVVEL KAVUŞTU"

Kadınlarımızın bu imkana Avrupa'daki hemcinslerinden çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet