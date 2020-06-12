Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
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Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı

Son günlerde haddini aşan açıklamalarda bulunan Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haddinizi bilin" uyarısı sonrası geri adım attı ve karşılıklı diyalog çağrısında bulundu. Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık" ifadelerini kullandı.

12.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:32

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haddinizi bilin" uyarısının ardından küstah açıklamalarına son vererek karşılıklı diyalog çağrısında bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da düzenlenen Delfon 20 Ekonomik Forum'da yaptığı konuşmada, Türk-Yunan ilişkilerine değinerek Türkiye ile ilişkilerin "zor" olduğunu ancak iki ülkenin sorunlarını çözmek için konuşabileceklerini belirtti. Sorunlara çözüm bulunamaması halinde iki ülkenin anlaşarak Uluslararası Mahkemeye gidebileceğini söyledi.

"HUKUKA TAMAMEN SAYGILI OLARAK"

Miçotakis "Yunanistan, deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık. Dürüstçe konuşabiliriz, sonuçta eğer anlaşamadığımız konusunda mutabık kalırsak bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi Uluslararası Mahkemeye, Lahey'e götürmenin yolları her zaman vardır ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak. Gambot diplomasisi zamanı değil, bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DA KARŞILIK GÖRECEKTİR"

Türkiye'nin, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Libya ile imzaladığı anlaşmalara değinen Miçotakis, bu anlaşmaların geçersiz olduğunu, Yunanistan'ın önceki gün İtalya ile imzaladığı anlaşmanın ise geçerli olduğuna savundu. Miçotakis, "Türkiye egemenlik haklarımızı ihlale teşebbüs ederse sadece Yunanistan'dan değil eminim ki Avrupa'dan da karşılık görecektir. Bu izlememizi istediğim yol değil ancak herkesin bilmesi lazım ki böyle bir şey olursa bunun ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı

Güncel Manşet

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