Danıştay kararından sonra Ayasofya'da ilk namaz; öne çıkan tarih 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için başlattığı hukuki çalışmalarda sona yaklaştı. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantıda kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı. Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" değerlendirmesi yaptı. "İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA OLSUN" ÖNERİSİ YİK toplantısında ise Ayasofya'daki ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde öneride bulunuldu.