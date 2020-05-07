Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
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Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
07.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:36

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, "40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. Damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatında hangarda 4 ay yattım" dedi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Moderatör Ahmet Hakan'ın sorularına cevap veren Bayraktar, İHA ve SİHA'ların üretim sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"40 METREKARE ODADA 10 SENE YAŞADIM"

Bayraktar, "Biz hayatımızı koymuşuz, vakfetmişiz adeta İHA SİHA için. Benim 4 senem güneydoğuda geçti, 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekâtı'nda hangarda 4 ay yattım. Kabinde, konteynırda uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. Ondan sonra siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın böyle yaptın. Ya ben para verdim, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşsun bu işe, bu çocuklar da koymuş. Sen tutuyorsun, oturduğun yerden kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun. Biz de bunun üzerine çağrıda bulunduk. Dedik ki, burada bir hukuksuzluk varsa, biz bu işi belediye ile ortak yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım

Güncel Manşet

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