Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davetiyle ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.
09.09.2019 19:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.
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