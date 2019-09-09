Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı

Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara'ya davetiyle ilgili konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.

09.09.2019 19:14
Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.

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Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan
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