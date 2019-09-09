Son dakika: Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı

09.09.2019 19:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak" dedi.

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