Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasına ilk tepki ise "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma!" başlığıyla Yunanistan'dan geldi.

28.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü ile ilgili konuşan Erdoğan, "Yarın İstanbul'un Ferhi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz" dedi.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı münasebetiyle Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını açıklaması Yunan basınında gündem oldu.

İşte Yunan basınında yer alan haberler:

iefimerida: Erdoğan'dan meydan okuma: Ayasofya'da dua edilecek

24newscy: Son derece kışkırtıcı! Ayasofya'da dua olacak

lykavitos: Erdoğan'ın meydan okuması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi

İlgili Haberler

Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi Haber
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı Haber
20 cariyesiyle lüks otele kapanan Kral yaptığıyla tartışma yarattı
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi Haber
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi eser görenleri büyüledi
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü Haber
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
1.700 akıl hastasının yanlışlıkla taburcu edildiği Galler'de, yetkililer şaşkın
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
Cilt bakım losyonlarındaki tehlike! Korkunç kareleri hemşire paylaştı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolar, şiddet eylemlerine dönüştü
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
Hastanenin kapısında 3 aydır böyle bekliyor! Sebebi yürek yaktı
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
ABD'de polis şimdi de siyahi bir kadını yumrukladı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 27 Mayıs'ta 839 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump 'Kapatırım' dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Son Dakika: NASA'nın 9 yıl sonra düzenleyeceği ilk insanlı uzay seferi 30 Mayıs'a ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Hasan Polatkan Mustafa Destici Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ergin Ataman Michael Jordan Mustafa Cengiz Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 23:01:17. #1.14#
title