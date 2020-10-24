Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi...
24.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:40
Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"
Erdoğan: "İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen