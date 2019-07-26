Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki...
Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız."
Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız."
Kaynak: AA
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