Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki...

Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki...

Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(Güvenli bölge görüşmeleri) Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et