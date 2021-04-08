Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
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Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke (D'8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke (D'8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu

Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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