Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke (D'8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gelişen Sekiz Ülke (D'8) Teşkilatı 10. Zirve Toplantısına katıldığı canlı bağlantıda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı