Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktasına düzenlenen saldırıda şehit düşen Tunç'un ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA