Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadesini kullandı.

Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce de soruldu. "BU TÜR ŞEYLERE YABANCI DEĞİLİZ" Parti kurmasının İnce'nin en tabii hakkı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadelerini kullandı.