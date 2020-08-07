Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı
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Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadesini kullandı.

07.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:59

Ayasofya'da kıldığı Cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'den ayrılarak parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce de soruldu.

"BU TÜR ŞEYLERE YABANCI DEĞİLİZ"

Parti kurmasının İnce'nin en tabii hakkı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Biz bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı. Şu anda Sayın Muharrem Bey'in en tabii hakkı. Eski bir siyasetçidir. Eski bir siyasetçi olarak onun doğal hakkı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tam destek: En tabii hakkı

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