Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım
Haberler » Politika » Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım - Haberler

Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'a Üsküdar'daki evinin durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı yanıt üzerine "Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım" ifadelerini kullandı.

07.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:10
Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Milletvekili 'a 'da bulunan evinin durumunu sordu.

"MUSTAFA EVİNİ YIKTIN MI?"

İstanbul depreminin ardından Ataş'ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkıldığını hatırlatan Erdoğan, "Mustafa evini yıktın mı?" sorusunu yöneltti. Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki'nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdiğini belirtti.

"GELİR BEN YIKARIM"

Erdoğan, aldığı bu yanıt üzerine "Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa" diyerek espri yaptı.


Haber Videosu

: Erdoğan'dan Mustafa Ataş'a: O evi yıkmazsan gelir ben yıkarım
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler