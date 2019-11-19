Erdoğan, parti grubunda duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim

19.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda yaptığı konuşmada önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldığı iddiasına da yanıt verdi. Konuşmasında "Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Onun için dün MYK'da arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Bu konuyu sayın genel başkana ilkokul bile değil ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun her konuşmasında gündeme getirdiği "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yanıt;

"Sakarya'daki tank palet fabrikası… Bu konuyu defalarca izah ettik. Bilgileri belgeleri kamuoyu ile paylaştık. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu bugün bir kez daha anlatıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğunu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı tekrar tekrar anlatıldı.

"YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANIYOR"

Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında vardır. Tabi fabrikanın Katar ordusuna satıldığı yalanlarını tekrarlamakta ısrar ediyor. Yalanın sonu yok ki… Ama yalancının mumu da malum yatsıya kadar yanıyor.

"YENİDEN İZAH EDECEKLER"

Onun için dün MYK'da arkadaşlarımıza şu talimatı verdim. Bu konuyu sayın genel başkana ilkokul bile değil ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Ta ki anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak görüntüsüz anlamayabilir."