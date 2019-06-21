Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde iş adamlarıyla buluşmada konuştu. Erdoğan, ülkenin doğusu ile batısı arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını belirterek, "Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar. Ağrı'ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Kayyum tayinleriyle oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Üç geliş, üç gidiş. Geceleri pırıl pırıl bir şehir inşa ettik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir. Bizim başımıza gelenler bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksen olurlardı. Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak, Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza çok daha güçlü, bağımsız bir Türkiye bırakmayı başaracağız."

"SİYASET ÜLKESİNE VE MİLLETİNE HİZMETE ADAMANIN ADIDIR"

Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, bunun için gereken vizyonu ortaya koymak, icraatları yapmak da siyasetçilerin işidir. Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye, millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyor. 40 yılı aşan siyasi mücadelemizde mensubu olduğumuz medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle ülkemizi ve milletimizi daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk. Milletin iradesine asla halel getirmedik.

"İSTANBUL'DA ŞİMDİ SADECE VİTRİNDE BİR BAŞKANLIK OLAYI VAR"

Milletimiz önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ardından Başbakanlık ve ardından Cumhurbaşkanı olarak hizmet yolculuğunu en üst zirveye çıkardık. Büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 52'lik bir oranla zaferle çıktık. İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini, 312 belediye meclis üyesinin 180'ini kazananak tartışmasız bir şekilde galip geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin komisyonların tamamı şu anda Cumhur İttifakı'na aittir. Komisyonlarıyla, meclisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti'nin kontrolü altına aldığı ortadadır. Burada işte Pazar günkü seçimin dışında her şey aslında Cumhur İttifakı olarak bitmiştir. Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla beraber eksik olan bir şey o da tamamlanacaktır.

"BENZİN İSTASYONUNDAN SU ALIR GİBİ SU ALIYORDUK"

İlk belediye başkanlığına geldiğimde çöp dağlarıyla İstanbul'un nasıl pislikler içinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zaman içinde bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda CRR'de uluslararası bir toplantı, o da Habitat 2 toplantısı zirvesi yapıldı. O zirvede sonuç bildirgesine 'Dünyanın en temiz şehri İstanbul' girdi. Bu yan gelip yatarak olmadı, çalışarak oldu. Bütün bu noktada attığımız adımlarla, yaptığımız çalışmalarla İstanbul'u o zaman pırıl pırıl hale getirdik. İstanbul susuzdu, adeta bir vaha o hale gelmişti. Küvetlere su dolduruyorduk, benzin istasyonundan su alır gibi su alıyorduk.

"İZMİR'E SUYU GETİRMEK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİLDİ"

Istranca dağlarından 140 km. dağları delerek Terkos'u delerek su getirdik. 210 km. Melen'den İstanbul'a su getirdik. Boğazın altından tüpleri yaptık, karşılıklı deplase olması için, olur ya Anadolu yakasında susuzluk olursa Avrupa yakasından, Avrupa yakasında susuzluk olursa Anadolu yakasından pompalamak. Bunu da biz başardık. Şu anda İzmir diyorlar. İzmir susuzdu. Suyu biz getirdik. Burası CHP'lidir diye bakmadık. Bizim görevimiz de değil büyükşehir belediyesinin görevi. Gördes Barajı'nı inşa ettik. Şu anda İzmir, bir zamanlar Haliç gibi kokar. Haliç'i temizledik bu hale getirdik. Şimdi şu Haliç'te balık var.

"BOĞAZ'DA MARMARAY'I İNŞA ETTİK! 350 MİLYON İNSAN GEÇTİ"

Haliç'ten bu çamuru petrol hatları var ya, buradan 9,5 km. mesafede Alibeyköy'deki taş ocağına bu çamurunu oraya pompalamak suretiyle orada bir süzgeç düşünün, onun gibi oraya akıttık, çamurunu da oradan alıp, farklı yerlere naklettik. 650 bin metrekarelik bir oyun parkı haline geldi şimdi orası. Nereden nereye? Haliç de bu hale geldi. Boğaz'dan da buraya yine aynı şekilde temiz suyu bağladık. Haliç artık sirkülasyonu olan temiz bir bir bu noktada su haline geldi, artık balık rahatlıkla tutulabilir hale geldi. Ecdadımız Fatih karadan gemileri yürütür de onun torunları rahat durur mu? Boğaz'ın altından Marmaray'ı inşa ettik. 350 milyon insan geçti. Bir de Avrasya Tüneli yaptık, denizin altından. Şu anda o da hizmetini veriyor. Dedik yetmez Şehitler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapanlardan Allah razı olsun. Biz de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü inşa ettik. Böylece üç tane kolye inşa edilmiş oldu.

"KÜRT KARDEŞLERİM YANLIŞ SÖYLEMLERLE YANILTMAYA ÇALIŞILIYOR"

Cumhuriyet tarihi boyunca 78 senede 6 bin 100 km. bölünmüş yolun yapıldığı bu ülkede biz 17 bin km. bölünmüş yol ilave ettik. Bunu da sağolsun yöneten Binali Yıldırım Bey oldu. 25 tane havalimanı aldık 56 tane havalimanı var şu anda. Bu işlerin sorumlusu ben Başbakandım, Ulaştırma Bakanım Binali Bey'di. Kimin aklına gelirdi Hakkari'ye havalimanı yapılacak? Kürt kardeşlerimi yanlış söylemle yanıltmaya çalışıyorlar. Ağrı'ya havalimanını biz getirdik. Biz ayrımcı değiliz. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman kim olursa olsun yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Kayyum tayinleriyle oralarda evleri sıfırdan inşa ettik. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız. Üç geliş, üç gidiş. Geceleri pırıl pırıl bir şehir inşa ettik. Suriçi yine ayrıca bambaşka. Tarihi kale vesaire onları ele aldık. Dicle Nehri'nin kenarına piknik alanlarını inşa ettik, orada da hem Dicle'yi seyret hem de ailece orada pikniğini yap. Niye Kürt de olsa o benim kardeşim, o da insandır, ona hizmet etmek benim görevimdir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.

"ŞİMDİKİ CHP ADAYI DEVRALDIĞIMIZ ZİHNİYETTEN DAHA GERİ"

YSK İstanbul'daki durum karşısında seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçim yenilenmesi sadece büyükşehire mahsus değildir. Pazar günü İstanbul halkı önümüzdeki 5 yıl boyunca kendisini yönetecek belediye başkanını seçecek. Bu ülkenin akademisyenleri, sanatçıları, sporcuları kanaat önderleri olarak sizler kimin birikimi olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. İstanbul'un emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir. Bu noktada ben sizlerin ferasetine güveniyorum. İstanbul'un geleceğine yönelik kararı vereceğine inanıyorum. Sizlerden ricam çevrenizde CHP, İYİ Parti, Saadet, HDP ve diğerlerine oy veren vatandaşlarımızla İstanbul'la ilgili kanaatlerimizi paylaşmanızdır. İstanbul'u hangi şartlarla teslim aldığımızı unutmadan. Ama genç kuşak bunları bilmiyor. Onu sizler babaları, amcaları, dayıları olarak biliyorsunuz. CHP adayının bizim teslim aldığımız zihniyetin çok daha beceriksiz, geri bir kişi olduğunu bu kişiyi yakından tanıyan en azından tutarsızlıkları tespit eden herkes biliyor. Bu şehri İstanbul'un bir daha benzer tabloyla karşı karşıya kalmamak için."