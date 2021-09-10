Erdoğan, İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeten Akşener'e yüklendi: Hiç anlamamışlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etmek için Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan, kentte kıldığı cuma namazı sonrası gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir programa katılan Meral Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu benzetmesi, sosyal medyada da tepki çekmişti.

"SEN KİMİ KİME BENZETİYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bu konu üzerinden Meral Akşener'e yüklendi. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Fatih'e benzetiyor." diyen Erdoğan şunları söyledi: "Bunlar Fatih'in kim olduğunu bilmiyorlar. Meral hanım sen kimi kime benzetiyorsun. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerle aynı yolda yürüyorsun."

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