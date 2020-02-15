: Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a: Genelkurmay Başkanlığın döneminde kaç FETÖ'cü ihraç ettiniz?

15.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan dönüşü sırasında uçakta gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yurt dışında FETÖ ile mücadelenin ne aşamada olduğunu anlatan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

"İLKER BAŞBUĞ'A SORUYORUM"

Erdoğan, "Biz yaptığımız bazı değişikliklerle Yüksek Askeri Şura'da sivillerin ağırlığını öne çıkardık. Şimdi Sayın Başbuğ soruyor. Ben de Sayın Başbuğ'a soruyorum. Muhatap almak istemem ama sormak zorundayım. Çünkü halkımın bilmesi lazım. Dürüst davranmıyor. İnandıklarını sonuna kadar savunacakmış. Ya sen inandıklarını savun da ama dürüst savun. Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın. Önce şunu anlatman lazım. Senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım. Söyle, "Şu kadar kişiyi ihraç ettik" de. Aynı şekilde -tabi şu anda rahmetli oldu- Yaşar Paşa döneminde kaç kişiyi ihraç ettiniz Söyleyin, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatmış, "Teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti.

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