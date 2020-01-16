Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
Haberler » Dünya » Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir - Haberler

Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir

"Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir." dedi.

16.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:41
Erdoğan'dan Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununa: Milletim bunlara gereken dersi verecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun eşinin de katıldığı için eleştirilere neden olduğu Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyunu ile ilgili, "Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir." dedi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye için yazılan senaryolarda 2019'un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirterek, "Rabbimize binlerce şükürler olsun ki biz, 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler