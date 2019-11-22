Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum

22.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Kiraz Belediyesi'nin düzenlediği yemekte konuştu. Erdoğan, "Beştepe'de bir CHP'li ile görüşme" iddialarını bir kez daha yalanlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık net kameralar karşımızda. Böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, Bay Kemal de CHP'nin başından ayrılacak mı? O da kendisinin ortaya koysun. Buradan meydan okuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

"Son 10 yılda İzmir'e 70 katrilyon yatırım yaptık, bu İzmir'in ihmal edilmediğinin kanıtıdır. . AK Parti'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam tarzından dolayı baskıya maruz kalmıştır. İzmir'in geleceği için birlikte çalışacağız. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir.

"KAÇAMAYACAKLAR"

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her türlü yöntemi denediler ama başarılı olamadılar. Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istemediler mi? Peki biz onlara fırsat verdik mi, vermedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Kaçtılar, kovaladık. Şimdi Suriye tarafına kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar.

Türkiye'de her alanda ülkemize tarihe önemde kazanımlar sağladık. Sadece muhalefeti geliştirme konusunda başarılı olamadık. CHP lideri yeni nesile kötü siyasetçi nasıl olunur mükemmel bir örnek oluyor.

"SOKAKLARDA KAOS ÇIKARTMAYI DENEDİLER"

Ekonomimizi çökertmek için oyun kurdular, üstesinden geldik. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler izin vermedik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Türkiye'de tarihi alanlarda kazanımlar sağladık, maalesef muhalefetin zihniyeti konusunda başarılı olamadık.

"CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM..."

Bir CHP'li benim makamıma gelmiş. Genel Başkan olabilirim diye benimle müzakere etmiş. Çok açık ve net: Eğer böyle bir şey olduysa ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı ayrılmayacak mı, o da kendini ortaya koysun. Açıkla diyoruz, açıklayamam diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin genel başkanı kim olacak bununla mı uğraşacağım?

"KEMAL BEY OLMAK KOLAY DEĞİL"

Gerçekten Bay Kemal olmak kolay değil. Bunun için önce bürokrat olarak SKK'yı batıracaksın. Siyaseti girecek verdiğin her sözden döneceksin. Kaset komplosu ile partin çalkalanırken önce aday olmayacağım diyecek ertesi gün sözünden döneceksin. Her fırsatta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin. Yabancı yatırımcılara Türkiye'ye gelmeyin diyeceksin. Bay Kemal olmak için bunlar yapmak şart.

"SATILAN BİR ŞEY YOK"

Savunma Sanayimizi güçlendirmek için attığımız her adımı kötüleyeceksin. Palet fabrikası ile ilgili her yalanı söylüyor. Sattılar diyor. Vicdansız, satılan bir şey yok. İşletme hakkını aldılar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Eğer burada yasal olmayan bir şey varsa Türkiye bir hukuk devleti gerekli müracaatı yaparsın. Satılan bir şey yok. Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, harekatları tam tersinden anlatmak için ıkınıp sıkınacaksın."

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan iddia tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür" diyerek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir."