Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler için kurmaylarına talimat verdi
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Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler için kurmaylarına talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için kurmaylarına "Ölü doğdular, onlarla meşgul olmayın" dedi.

Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'nun kurduğu partiler için kurmaylarına talimat verdi
04.06.2020 08:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni, Ali Babacan'ın ise DEVA Partisi'ni kurmasına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan, kurmaylarına "Onlarla meşgul olmayın" talimatı verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir yapılmayan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı uzun süre sonra ilk kez yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Erdoğan toplantıda önemli mesajlar verdi.

"ÖLÜ DOĞDULAR, MEŞGUL OLMAYIN"

Erdoğan ayrıca kurmaylarına da Babacan ve Davutoğlu'nun partileriyle ilgili ilk kez konuştu. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Erdoğan'ın, DEVA ve Gelecek Partileriyle ilgili isim vermeden, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP'ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır" dediği ifade edildi.

Politika Manşet

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