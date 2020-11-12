Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü

12.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın yeni sistem tanıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Konuşma sonrası Erdoğan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar'a soyadı esprisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN'ın yeni sistem tanıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.Küresel ölçekte bir çok ilki başarmış ASELSAN yeni başarılarla göğsümüzü kabartıyor" dedi.

ERDOĞA'IN SOYADI ESPRİSİ SALONU KIRDI GEÇİRDİ

Erdoğan'dan konuşmasının ardından kurdele kesimi sırasında ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar'a soyadı esprisinde bulundu. Erdoğan'ın "İbrahim Bey gerçekten bekar mısın?" sorusuna "Evliyim sayın Cumhurbaşkanım. 3 Kızım var" diye yanıt veren ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar, Erdoğan'ın "O zaman soyadını değiştir." esprisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra şaşkınlığını üzerinden atan Bekar ve salondakiler kendilerini gülmekten alamadı.

Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Kamala Harris Vladimir Putin Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen İlker Aksum Yıldız Kenter Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Şenol Güneş Mehmet Topal
Daha Fazla Kaza Milli Medya Hırvatistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 21:52:22. #1.15#
title