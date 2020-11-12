Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN'ın yeni sistem tanıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Konuşma sonrası Erdoğan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar'a soyadı esprisi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN'ın yeni sistem tanıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye bugün küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir.Küresel ölçekte bir çok ilki başarmış ASELSAN yeni başarılarla göğsümüzü kabartıyor" dedi.

ERDOĞA'IN SOYADI ESPRİSİ SALONU KIRDI GEÇİRDİ

Erdoğan'dan konuşmasının ardından kurdele kesimi sırasında ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar'a soyadı esprisinde bulundu. Erdoğan'ın "İbrahim Bey gerçekten bekar mısın?" sorusuna "Evliyim sayın Cumhurbaşkanım. 3 Kızım var" diye yanıt veren ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar, Erdoğan'ın "O zaman soyadını değiştir." esprisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra şaşkınlığını üzerinden atan Bekar ve salondakiler kendilerini gülmekten alamadı.