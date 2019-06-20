Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş. Yalanları ortaya çıkmasın...
Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş. Yalanları ortaya çıkmasın diye, artık son iki gün kritik, televizyonlara çıkmama kararını arkasındaki yöneticiler aldılar ki bu tür kaçış aslında bir FETÖ adetidir.
Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş. Yalanları ortaya çıkmasın diye, artık son iki gün kritik, televizyonlara çıkmama kararını arkasındaki yöneticiler aldılar ki bu tür kaçış aslında bir FETÖ adetidir."
Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir
Son Dakika Haberleri