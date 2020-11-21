Erdoğan: "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz."

Erdoğan: "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.