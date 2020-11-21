Erdoğan: "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz."
21.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:48
Erdoğan: "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz.
Erdoğan: "Bugüne kadar G20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı yapmanın yanında, ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşılamış bulunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız