Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

11.06.2020 08:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısındaİstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi.

SOYLU TÜRKİYE'DE "KADINA ŞİDDET AZALDI" DEYİNCE ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunumu sırasında, konu kadına yönelik şiddete geldi. Soylu'nun pandemi döneminde tüm dünyada kadına yönelik şiddet artarken, Türkiye'de azaldığı iddiası üzerine Erdoğan devreye girerek İstanbul'da yaşanan ve medyaya yansıyan bir olaydan örnek verdi.

"NASIL SERBEST BIRAKILIR?"

Hürriyet'in haberine göre; Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İlgin'in adli kontrol şartıyla serbest kalmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi" dedi. Soylu da "Sonra tutuklandı. Şu anda içeride" yanıtını verdi. Erdoğan, Soylu'nun anlattığı, 'telefona uygulama indirilerek planlanan takip sistemi'nin de bir an önce tamamlanmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü Nazır İlgin (25), eski sevgilisi hemşire Ceylan G'yi (29) darp etti. Ceylan G. şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine polis harekete geçti ve İlgin'i gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Nazır İlgin adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İlgin serbest kalır kalmaz, önceki gün 21.45 sıralarında Ceylan G'nin yaşadığı sokağa gitti. Ceylan G'yi darp edip, bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan G'yi Nazır İlgin'in elinden kurtardı. Polis, İlgin'i kullandığı bıçakla gözaltına aldı. İlgin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?

Güncel Manşet

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