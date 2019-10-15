Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası 2 milyon Suriyelinin geri döneceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın 7. gününde önemli açıklamalarda bulunarak, "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İlk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"2 MİLYON SURİYELİ SIĞINMACI GERİ DÖNECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Suriye'de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır. İlki, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. 2. amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüşü için ortam sağlamaktır. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.