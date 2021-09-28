Erdoğan 'Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil' demişti, Bakan Soylu rakamları paylaştı - Haberler
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Erdoğan "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" demişti, Bakan Soylu rakamları paylaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında "Barınamıyoruz" eylemi yapanlara tepki göstermiş ve yurt kapasitelerini protesto etmek amacıyla parklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle ilgisi olmadığını belirtmişti. Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise rakam vererek eylemlere katılan kişilerden 310'unun öğrenci olduğunu ve bu kişilerin yurt başvurusu olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün toplanan Kabine'nin ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında son günlerde sıklıkla tartışılan ve öğrencilerin parklarda yatmasıyla ciddi şekilde gündeme gelen öğrencilerin barınma meselesi de vardı.

Parklarda yatanların bir kısmının öğrencilikle ilgisi olmadığını söyleyen ve parklardaki protestoyu Gezi Parkı eylemlerinin bir başka versiyonu olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum, son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti hükümeti döneminde yurt kapasitelerinin artırılmasına ağırlık verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Hükümete geldiğimizde ülkemizde 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Ayrıca özel yurtlarımızın 300 binin üzerindeki kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle bu konuda açık ara birincidir. Bugün 81 ilimizin tamamında güzelim yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise eylemlere katılan kişilerinin kaçının öğrenci olduğuna dair bilgiler verdi.

24 ilde "Barınamıyoruz" eylemlerine katılan 2 bin 243 kişinin yalnızca 310'unun öğrenci olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor" dedi.

Erdoğan
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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