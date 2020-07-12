Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
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Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından yaşadığı duygu yoğunluğunu ilk kez anlattı. Erdoğan, tarihi karar sonrası sabahın ilk ışıklarına uyumadığını söyledi.

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım
12.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararının ardından sabaha kadar uyumadığını söyledi.

Danıştay 10. Dairesi; 10 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Cami ibadete açılacak.

ERDOĞAN: SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR UYUMADIM

Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Er; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. 'O gece nasıl uyudunuz?' dedim. Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Manşet

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