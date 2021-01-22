Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."
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Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."

22.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:57
Erdoğan:

Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.

Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik

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