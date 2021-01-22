Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."
22.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:57
Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.
Erdoğan: "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik