Erdoğan'a Sevgisini Boncuk Taneleriyle İşledi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Bozkurt, 19 bin 977 tahta boncuk kullanarak oluşturduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozaik portresini hediye etmek istiyor.



Özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki Mehmet Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı ve sevgiyi göstermek için birkaç ay önce portre çalışmasını yapmaya karar verdi.



Renkli tahta boncuklardan yaptığı portreyi 3 ayda tamamladığını belirten Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirtti.



Erdoğan'ın bu ülkenin kalkınması için yıllar boyunca hizmet ettiğini aktaran Bozkurt, "Bugün Gaziantep başta olmak üzere Türkiye adeta bir çağ atladı. Bu kadar hizmeti görünce insanın etkilenmemesi mümkün olmuyor. Kendisine duyduğumuz saygı ve sevgiden dolayı böyle bir çalışma yapmaya karar verdim." dedi.