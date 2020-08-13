Erdinç Acar'la boşanan Hande Demir, yeni bir aşka yelken mi açtı? Hande Demir, 2006 ve 2011 yıllarında iki kez evlendiği Erdinç Acar'ı unuttu. Geçtiğimiz ay boşanan ve tekrar barışıp eski eşiyle evleneceği iddia edilen sosyetik güzelin, Cevdet Taşçeken'le ortaya çıkan bu samimi pozu yeni bir aşk mı dedirtti.

Takvim'in özel haberine göre; Sosyetik güzel Hande Demir, 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz'da gizlice boşanmıştı. Demir'in boşanırken sadece eşinin ortağı olduğu siteden iki daire aldığı ortaya çıktı. Kaynak: Snob Magazin