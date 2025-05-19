Erdeniz Şen neden öldü, ölüm sebebi ne?

Erdeniz Şen neden öldü, ölüm sebebi ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Erdeniz Şen neden öldü, ölüm sebebi ne?

Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Şen'in hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, " Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı. Peki, Erdeniz Şen neden öldü, ölüm sebebi ne?

ERDENİZ ŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Açıklamada, Büyükelçi Şen'in cenazesinin, bugün, Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Şen'e rahmet ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, Büyükelçi Şen'in 1996'dan bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

Şubat 2023'ten bu yana Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi olarak Malta'da görev yapan Şen, bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

ERDENİZ ŞEN KİMDİR?

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yanıt

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü

Havalimanında polis ve yolculara saldıran saldırgan, polis tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı AB ve NATO yanlısı Nicusor Dan Avrupa'nın gündeminde

Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı Avrupa'nın gündeminde
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.