Erdemli'de, okuldan çıkan lise öğrencilerine minibüs ücreti 1 TL oldu

01.11.2019 17:18

Mersin'in Erdemli ilçesinde, okuldan çıkan lise öğrencileri için minibüs ücreti 1 TL indirildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Arpaçbahşiş Minibüsleri Kooperatifi'nin, okuldan çıkan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini ilçe merkezine artık 2 TL yerine 1 TL'ye taşıyacağını söyledi.

Çalışmadaki amacın, öğrencilerin evlerine daha güvenli şekilde gitmelerinin sağlanması olduğunu vurgulayan Kula, öğrencilere maddi destek olmanın da amaçlandığını aktardı.

Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Orhan Güler da uygulamanın diğer toplu taşıma kooperatiflerinde de geçerli olması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA