ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI - Haberler
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ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde belediye personeli tarafından yaralı olarak bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Belediye personelleri, Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nin kapısında uçamayan bir şahin buldu. Yaralı olduğu anlaşılan şahine ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne götürüldü. Kafese konulan şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kamil Boran, 'Sabah mesaiye geldiğimizde Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nin kapısında bu yaralı şahinimizle karşılaştık. Tabii hemen onu içeriye alarak kanadından yaralandığının farkına vardık ve ilk müdahaleyi yaptık. Şimdi Doğa Koruma Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli istasyonundaki arkadaşlarımıza hemen bilgilerini vererek az sonra kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah en kısa sürede tedavisi olduktan sonra doğaya tekrar bırakılacak' diye konuştu.

ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

ERDEMLİ'DE KANADINDAN YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli Belediyesi, Güncel, Haber

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