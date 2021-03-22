Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
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Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor

22.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:16
Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor

Erdemli Belediyesince, ilçede meydana gelen fırtına ve hortumda ev, bahçe ve seraları zarar gören vatandaşlara destek sağlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesince, ilçede meydana gelen fırtına ve hortumda ev, bahçe ve seraları zarar gören vatandaşlara destek sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketin ardından yaraların hızlı bir şekilde sarılması için adımlar atılırken, vatandaşların ev ve seralarının yapımında kullanılmak üzere kum ve çimento desteğinde bulunuluyor.

"Vatandaşımızın yanındayız"

En büyük teselli kaynağının can kaybının yaşanmaması olduğunu ve fırtınadan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlçemizde yaşanan fırtınada maalesef görüldüğü gibi seralar yerle bir olmuş durumda. İnsanlarımızın onca emeği, onca gayreti, onca çabası heba olmuş durumda. Zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, zararlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladık. Belediye olarak, gücümüz neye yetiyorsa, insanlarımızı sıkıntıdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın iyisinde kötüsünde, sevincinde tasasında yanındayız. Erdemlimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür sevincimiz o ki, can kaybı yok. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi. - MERSİN

Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor
Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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