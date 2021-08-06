Erdemli'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dolu nedeniyle bazı tarım alanlarında zarar oluştu.
İlçenin yüksek rakımdaki mahallelerinden Sorgun'da yağmurun ardından başlayan dolu, yaklaşık 10 dakika etkili oldu.
Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen sebzelerde zarar oluştuğu görüldü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mahallede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez