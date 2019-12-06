Erdemli'de çiftçilere harnup fidanı dağıtıldı

06.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:00

Erdemli Ziraat Odası ile Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünce çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıttı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, odaya ait fidanlıkta gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, çiftçilerin bahçelerinde atıl durumda olan boş yerlere halk arasında "keçiboynuzu" ya da "haraç" olarak da bilinen harnup fidanı dikilmesini teşvik etmek için Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışma yürüttüklerini belirtti.

Şahin, harnup bitkisinin çiçeği başta olmak üzere meyve ve çekirdeğinin şifa kaynağı olduğunu anlatara, fidanların temininde kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından çiftçilere 5 bin harnup fidanı dağıtıldı.

Kaynak: AA