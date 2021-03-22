Erdemli'de biberiye ve defne fidanları toprakla buluşturuldu
22.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Erdemli ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Erdemli ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Kösbuçağı Mahallesi'nde gerçekleşen programda 300 biberiye ve 200 defne fidanları toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, programa katılan herkese teşekkür etti.
Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de, ilçede yangına dayanıklı ve bölge halkına gelir getirici ağaçlar diktiklerini kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez