Erdemli'de 10 balıkçı kayığı fırtınadan battı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, saatte hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, balıkçı barınağındaki 10 kayık alabora oldu.

İlçede dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı barınağında bulunan 10 kayık battı. Balıkçılar, teknelerini kıyıya çekmek için uzun süre uğraş verdi.Balıkçı Hakan Koç (42), fırtına nedeniyle olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Ben teknemin birini kurtarabildim ama daha hiç kullanmadığım yeni kayığım ise battı. Balıkçı barınağımıza bir adet parmak iskele yapılması gerekiyor. Yoksa her kış bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İnşallah bir daha böyle olumsuzluklarla karşılaşmayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER