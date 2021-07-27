Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı Erdek İlçesi Maşatlık Bölgesi'nde faaliyet gösteren cafenin teras katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı

BALIKESİR - Erdek İlçesi Maşatlık Bölgesi'nde faaliyet gösteren cafenin teras katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anı ise kameralara yansıdı.

Erdek İlçesi Maşatlık Bölgesi Ali Haydar Sarı Parkı girişinde bulunan işletmeciliğini Ayhan Güder'in yaptığı kafenin teras katında gece saat 02.00 sularında alevler yükselmeye başladı. İşyerinin kapalı olduğu saatte çıkan yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne yangın ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları başarılı müdahaleyle alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yanan işyerinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Son dakika haberi | İtfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı, 10 yaşındaki Berkay kurtarılamadı
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fazıl Küçük Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Diego Balotelli Can Bartu Serdar Aziz Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdek'te kafe alev alev böyle yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.07.2021 12:51:59. #1.13#

title