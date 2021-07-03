Erdek Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı
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Erdek Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Erdek Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında rüşvet alma ve verme eylemlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdek Tapu Müdürlüğü'nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra 1 muhtar e 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli dokümanlar, ajanda ve tapu senetleri ele geçirildi.Şüphelilerin sorguları sürerken, soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.


- Erdek
Erdek Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı
Erdek Tapu Müdürlüğü'nde 'rüşvet' operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Basri Tuncay Ertan

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