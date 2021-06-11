Erdek sahilleri normalleşiyor
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Erdek sahilleri normalleşiyor

Erdek sahilleri normalleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir süredir müsilaj istilasındaki Erdek ilçesinde sahiller rüzgarın yön değiştirmesi ve temizlik çalışmalarının etkisiyle normalleşmeye başladı.

Bir süredir müsilaj istilasındaki Erdek ilçesinde sahiller rüzgarın yön değiştirmesi ve temizlik çalışmalarının etkisiyle normalleşmeye başladı. Erdek'te öğle saatlerinden sonra vatandaşların kumsallardan denize girmeye başladığı görüldü.

Balıkesir'in Erdek kıyılarında uzun süredir etkili olan müsilajın doğal yollarla temizlenmesi sonucunda bölgedeki plajlarda normalleşme başladı. Erdek kıyılarında müsilaj görünmezken öğle saatlerinden itibaren bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi. - BALIKESİR

Erdek sahilleri normalleşiyor
Erdek sahilleri normalleşiyor
Erdek sahilleri normalleşiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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